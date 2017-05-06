Порядка 400 мероприятий будет проведено в Казахстане в рамках празднования Дня победы

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) местными исполнительными органами подготовлены планы мероприятий по оказанию мер поддержки ветеранам и их чествованию, в рамках которых предусмотрено проведение порядка 400 мероприятий по всей республике. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в ходе брифинга в СЦК, посвященном вопросам социальной поддержки ветеранов ВОВ, реформированию системы социальной поддержки малообеспеченных граждан и пересмотру величины прожиточного минимума, передает Zakon.kz.

В начале своего выступления вице-министр напомнила, что сегодня в республике насчитывается 2 776 участников и инвалидов ВОВ, 157 679 тружеников тыла, 194 граждан, работавших в период ленинградской блокады, 487 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 7 806 жен умерших инвалидов ВОВ, 80 не вступивших в повторный брак супругов военнослужащих, партизан, подпольщиков, погибших (пропавших без вести) во время ВОВ, 778 граждан других категорий, внесших вклад в Победу.

«В рамках празднования 72-ой годовщины Победы в ВОВ в регионах Казахстана уже проводятся проводятся акции «Вахта Памяти», «Вечный огонь» (по восстановлению памятников, обелисков), «25 добрых дел», «Эстафета добрых дел», «Ардағым ардагерім» (помощь призывников и военнослужащих, представителей волонтерских движений ветеранам ВОВ и труженикам тыла), «Свеча памяти» (к 76-летию начала ВОВ), «Дерево мира» по посадке деревьев с участием ветеранов, «Бессмертный полк», фотовыставка «Мы помним! Мы гордимся», показательные выступления по прикладным видам спорта, вечера памяти Героев ВОВ, тематические экскурсии в музеи и другие общественно-значимые мероприятия», - проинформировала Светлана Жакупова.

Также вице-министр рассказала о мерах, направленных на социальную поддержку малообеспеченных граждан и повышение качества их жизни.

«Забота о социально-уязвимых категориях населения, была и остается одним из главных приоритетов социальной политики государства. Для этого МТСЗН РК проводится работа по модернизации системы социальной поддержки малообеспеченных граждан и пересмотру величины прожиточного минимума», - подчеркнула Светлана Жакупова.

29 октября 2015 года Главой государства был подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения», которым предусматривается введение с 1 января 2018 года нового порядка оказания адресной социальной помощи (далее - АСП) для семей, имеющих доходы ниже 50% прожиточного минимума (сейчас - 40%) на каждого члена семьи, с условием обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости, которая будет предоставляться взамен ныне действующих:

- специальных государственных пособий (далее - СГП) многодетным семьям;

- государственных детских п особий до 18 лет для малообеспеченных семей;

- адресной социальной помощи, предоставляемой малообеспеченным домохозяйствам.

«АСП в новом формате будет классифицироваться на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.

Безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокие матери с детьми дошкольного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.

Обусловленная денежная помощь будет предоставляться семьям, имеющим в своем составе, как минимум, одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.

Подписывая социальный контракт, стороны берут на себя взаимные обязательства: социальные службы предпринимают меры по содействию занятости и выплачивают пособие, а трудоспособные члены семьи - добросовестно участвуют в мерах содействия занятости.

Человеку не просто предоставляют денежную помощь, ему помогают трудоустроиться, отправляют на различные курсы переподготовки и повышения квалификации. Таким образом, стимулируется потенциал семьи для выхода из состояния бедности.

В то же время социальная поддержка детям будет сохранена, т.е. АСП будет выплачиваться на каждого ребенка независимо от участия или неучастия трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости», - отметила Светлана Жакупова.

С 2014 года новые подходы оказания социальной помощи были апробированы в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, посредством реализации проекта «Өрлеу», предусматривающего оказание обусловленной денежной помощи для лиц, заключивших социальный контракт. С 1 июля 2015 года аналогичные региональные проекты были запущены в 38 районах и городах. С того времени проект успешно развивается: в 2015 году в проекте «Өрлеу» приняли участие 20,2 тыс. человек, в 2016 году - уже 38,8 тыс. человек.

На 1 апреля 2017 года участниками проекта «Өрлеу» стали 48,3 тыс. человек, мерами содействия занятости были охвачены 9 тыс. человек или 87% от общего числа трудоспособных участников проекта.

Как результат - среднедушевой доход его участников увеличился более чем в 2 раза.

Для дальнейшей реализации проекта в 2017 году в республиканском бюджете предусмотрено 7,1 млрд. тенге. В этом году в пилотный проект «Өрлеу» планируется вовлечь порядка 150 тыс. малообеспеченных граждан из всех районов и городов страны.

В завершение брифинга вице-министр сообщила, что по поручению Главы государства с 1 января 2018 года будет пересмотрена методика расчета величины прожиточного минимума с учетом реального уровня потребительских расходов казахстанцев. Повышение размеров базовых пенсий, пособий для инвалидов, для семей, потерявших кормильца повысит доходы порядка 3 млн. человек. На эти цели в бюджете будет дополнительно предусмотрено 63 млрд. тенге.