Турецкая газета VATAN опубликовала статью Президента Казахстана

Ежедневная газета VATAN перевела на турецкий язык и опубликовала статью Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», сообщает МИА «Казинформ».

Напомним, статья главы государства 12 апреля была впервые опубликована в «Казахстанской правде». «Я решил поделиться своим видением того, как нам вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой нацией сильных и ответственных людей», - пишет Нурсултан Назарбаев.

Отметим, VATAN - ежедневная турецкая газета, выходящая под эгидой Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. Основана 2 сентября 2002 года. Тираж превышает 100 тыс. экземпляров.