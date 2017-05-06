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Турецкая газета VATAN опубликовала статью Президента Казахстана

 

Ежедневная газета VATAN перевела на турецкий язык и опубликовала статью Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», сообщает МИА «Казинформ».

Напомним, статья главы государства 12 апреля была впервые опубликована в «Казахстанской правде». «Я решил поделиться своим видением того, как нам вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой нацией сильных и ответственных людей», - пишет Нурсултан Назарбаев.

Отметим, VATAN - ежедневная турецкая газета, выходящая под эгидой Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. Основана 2 сентября 2002 года. Тираж превышает 100 тыс. экземпляров.

 

 

6 мая 2017, 10:37
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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