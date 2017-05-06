В Аргентине могут официально сделать 9 мая Днем Победы
6 мая 2017, 10:41
Несколько законодателей уже одобрили данное предложение.
Палата депутатов Аргентины может официально признать 9 мая Днем Победы, сообщила РИА Новости кинорежиссёр и президент координационного совета российских соотечественников в Аргентине Силвана Ярмолюк.
"Представляем на рассмотрение депутатов объявление 9 мая Днем Победы в память о жертвах фашизма среди народов бывшего СССР и сообщаем хорошие новости о том, что его утвердят", — сказала Ярмолюк.
По ее словам, заявление было подано год назад, на прошлой неделе оно уже было представлено на рассмотрение депутатов. Она также подчеркнула, что несколько законодателей уже одобрили данное предложение.
Фото: AP Photo / Natacha Pisarenko.
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