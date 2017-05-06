В Аргентине могут официально сделать 9 мая Днем Победы

Палата депутатов Аргентины может официально признать 9 мая Днем Победы, сообщила сообщила РИА Новости кинорежиссёр и президент координационного совета российских соотечественников в Аргентине Силвана Ярмолюк.





"Представляем на рассмотрение депутатов объявление 9 мая Днем Победы в память о жертвах фашизма среди народов бывшего СССР и сообщаем хорошие новости о том, что его утвердят", — сказала Ярмолюк.





По ее словам, заявление было подано год назад, на прошлой неделе оно уже было представлено на рассмотрение депутатов. Она также подчеркнула, что несколько законодателей уже одобрили данное предложение.



