А.Мырзахметов посетил с рабочей поездкой Жамбылскую область

Сегодня во исполнение поручения Президента РК Заместитель Премьер-Министра - Министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов провел межрегиональное совещание в Жамбылской области с участием главы региона Карима Кокрекбаева, заместителей акимов и сельхозтоваропроизводителей Жамбылской, Алматинской и Южно-Казахстанской областей, передает пресс-служба акима области.

В ходе совещания была рассмотрена реализация основных мер Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы и проведение весенне-полевых работ в данных регионах.

В своем Послании Глава государства отметил, что агропромышленный комплекс Казахстана имеет перспективное будущее и должен стать новым драйвером экономики. Это и легло в основу новой Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы.

В данной программе определены конкретные индикаторы для акиматов по развитию агропромышленного комплекса. Так, основная цель поездки заключается в обсуждении реализации, поставленных индикаторов и мер по их исполнению.

В соответствии с новой Госпрограммой для насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией, повышения загрузки перерабатывающих и комбикормовых предприятий, а также укрепления кормовой базы животноводства начаты меры по диверсификации посевных площадей.

Несмотря на позднее наступление весны в республике посевная компания проходит активными темпами.

В текущем году впервые снижена процентная ставка по бюджетным кредитам для проведения весенне-полевых работ, для конечного потребителя ставка составила 6% - отметил А. Мырзахметов.

Данное снижение направлено в первую очередь для проведения качественного посева сельхозкультур. Сезон весенне-полевых работ представляет собой достаточно короткий период времени. В условиях ограниченного срока формируется большой поток заявок от хозяйств и агроформирований на кредитование.

В целях максимального ускорения сроков и расширения доступности кредитования, а также охвата большего числа СХТП, «Аграрная кредитная корпорация» впервые в этом году напрямую получает бюджетный кредит и через фондирование вовлекает возможности и широкую сеть других финансовых институтов. Это сократило количество звеньев в цепочке предоставления кредита.

Кроме того в рамках новой Программы впервые выдаются беззалоговые кредиты для сельхозтоваропроизводителей, при условии объединения их в кооперативы, что в свою очередь послужит не только толчком для подъема экономики села, но и решит социальные вопросы такие как занятость, миграция населения и др. Необходимо учесть, что личные подсобные хозяйства являются основными производителями сельхозсырья. Об этом также свидетельствует опыт передовых развитых стран, как Германия, Китай, Израиль и др.

Со стороны государства для стимулирования к объединению в кооперативы приняты все меры, о которых мы не раз уже говорили с различных площадок. Сельское население активно, готово к объединению для этого созданы все условия, разработан механизм субсидирования, выделены финансовые средства, обозначены индикаторы. Местным исполнительным органам осталось координировать и реализовать поставленную задачу - сказал Министр.

Вице-Премьер еще раз предупредил представителей местных исполнительных органов об ответственности за реализацию задач, поставленных Главой государства.

В текущем году в Жамбылской области планируется создать 37 кооперативов, на сегодняшний день уже создано 19. В Алматинской области создано 21 при плане 111, в Южно-Казахстанской планировалось создать 75, создано 21. Эти кооперативы повысят загруженность молока и мясоперерабатывающих предприятий.

Также Глава ведомства в ходе совещания остановился на проблеме нехватки поливной воды в южных регионах. Он отметил, что особый акцент в Программе уделен водным ресурсам. В рамках Программы планируется восстановление ирригационных систем земель регулярного орошения на площади 610 тыс. га, лиманного орошения общей площадью 368 тыс. га.

Благодаря экспортной политике, проводимой Министерством с этого года началась поставка баранины из Жамбылской области в Иран. Также большую заинтересованность в экспорте казахстанской продукции проявили представители бизнеса из Китая и Израиля.

В ходе межрегионального совещания более двух часов Вице-Премьер ответил на все интересующие фермеров вопросы. Такой открытый диалоговый формат обрадовал фермеров, тем что они смогли высказать свои проблемы напрямую Главе ведомства.

Вместе с тем фермеры попросили А. Мырзахметова, высказать благодарность Главе государства за принятую Государственную Программу, которая направлена для поддержки мелких фермеров, так как ранее принятые программные документы поддерживали только крупных бизнесменов.

Фермеры подчеркнули, что поддерживают политику Министерства, направленную на подъем экономики села.

Справочно: Напоминаем, что в ходе поездки Вице-Премьер также посетил завод минеральных удобрений ТОО «Казфосфат», теплицу КХ «Азамат» Жамбылского района, созданные в области сельхозкооперативы и крестьянские хозяйства.