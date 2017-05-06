Назначен вице-министр финансов Казахстана

Приказом Министра финансов Республики Казахстан Канат Ескендирович Баедилов освобожден от занимаемой должности председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан в связи с назначением в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2017 года № 246 вице-министром финансов Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Родился в Алма-Атинской области с. Кегень 19 ноября 1967 года. Образование, специальность (квалификация), лицензии: Алма-Атинский институт народного хозяйства (1991); Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2003); экономист. Кандидат экономических наук

Трудовой стаж: Старший контролер-ревизор Контрольно-ревизионного управления, начальник отдела ревизии финансово-кредитных учреждений налоговых и страховых органов управления Комитета государственного финансового контроля при Кабинете Министров Республики Казахстан (11.1991-08.1994); Начальник отдела ревизий финансово-кредитных органов и валютного контроля Комитета финансового контроля Республики Казахстан по Алматинской области (08.1994-02.1996); Заместитель начальника Управления Комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан по Алматинской области (02.1996-09.1998); Начальник отдела ревизий организаций образования, науки, культуры и органов управления Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан (10.1998-02.1999); Председатель налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы (02.1999-04.2002); Председатель Налогового комитета по Медеускому району г. Алматы (04.2002-07.2003); Председатель Налогового комитета по г. Алматы (08.2003-05.2008); Заместитель Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (05.2008-04.2009); Руководитель налогового департамента по городу Астана Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (04.2009-07.2014); Председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (07.2014-05.2017).