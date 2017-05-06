"Самую красивую преступницу" разыскивают в Великобритании
6 мая 2017, 11:04
Интернет-пользователи оценили красоту Кёртис.
Правоохранительные органы графства Хартфордшир в Великобритании разыскивают 18-летнюю Кэти Кёртис, подозреваемую в хранении наркотиков. Британцы прозвали девушку "самой привлекательной подозреваемой" в стране, передает Life.
Интернет-пользователи также оценили красоту Кёртис. В Facebook один из комментаторов высказал желание присоединиться к поиску красавицы.
Ранее 32-летний калифорнийский заключённый Джереми Микс, отбывавший наказание за незаконное хранение оружия, получил негласный титул самого красивого преступника США. В феврале, спустя год после освобождения из мест лишения свободы, он дебютировал на Неделе высокой моды в Нью-Йорке.
Фото: официальный сайт полиции Хартфордшира.
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