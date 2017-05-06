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"Самую красивую преступницу" разыскивают в Великобритании

6 мая 2017, 11:04

Интернет-пользователи оценили красоту Кёртис.

Правоохранительные органы графства Хартфордшир в Великобритании разыскивают 18-летнюю Кэти Кёртис, подозреваемую в хранении наркотиков. Британцы прозвали девушку "самой привлекательной подозреваемой" в стране, передает Life.

Интернет-пользователи также оценили красоту Кёртис. В Facebook один из комментаторов высказал желание присоединиться к поиску красавицы.

Ранее 32-летний калифорнийский заключённый Джереми Микс, отбывавший наказание за незаконное хранение оружия, получил негласный титул самого красивого преступника США. В феврале, спустя год после освобождения из мест лишения свободы, он дебютировал на Неделе высокой моды в Нью-Йорке.

Фото: официальный сайт полиции Хартфордшира.

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