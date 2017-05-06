ЮКО будет экспортировать шкуры каракуля в Италию

В Южно-Казахстанской области активно ведут работают по увеличению овец каракульской породы. Поскольку крестьяне говорят, что овцы каракульских пород приносят много прибыли.





В большинстве благополучными для разведения и размножения овец являются пустынные и полупустынные зоны. Хозяство «Байырқұм-Агро», расположенное в сельском округе Байыркум Арысского района начало разводить овец каракульских пород и в дальнейшем планирует увеличить их количество.





На сегодняшний день, в хозяйстве площадью 4900 га разводят 2000 голов овец. До конца года ТОО «Байырқұм-Агро» планирует довести поголовье овец до 20 тысяч голов. На сегодня заключено соглашение для экспорта ценных шкур каракуля в Италию. Шкура каракуля на рынке оценивается в 100 долларов.









Данная порода овец может пастись на больших расстояниях. Если обычные овцы пасутся на расстоянии до 3-4 км, то какаруль до 10-15 км. Наряду с этим, овцы хорошо переносят высокую минерализацию питьевой воды и колебание температуры воздуха.





Стоить отметить, что в хозяйстве задействованы 5 единиц тракторов марки МТЗ-80, 3 автомобиля. Здесь трудятся 8 человек. Для развития каракульских овец хозяйство получило государственную субсидию в размере 35 млн.тенге.





Кроме того, разведением данных пород овец занимаются производственные кооперативы «Кумкент» и «Каракур», расположенные в Сузакском районе.





Так, в прошлом году данные хозяйства продали годовалых каракулей в Объединенные Арабские Эмираты по доступным ценам. Вместе с этим, кооперативы планируют продать за границу ряд каракульских пород овец.