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Назарбаев и Путин обсудили итоги очередного раунда Астанинского процесса

 

Состоялся телефонный разговор Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

Также главы государств обменялись мнениями в отношении итогов очередного раунда международной встречи по Сирии, состоявшегося 3-4 мая текущего года в Астане.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

 

6 мая 2017, 11:27
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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