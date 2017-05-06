Назарбаев и Путин обсудили итоги очередного раунда Астанинского процесса

Состоялся телефонный разговор Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

Также главы государств обменялись мнениями в отношении итогов очередного раунда международной встречи по Сирии, состоявшегося 3-4 мая текущего года в Астане.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.