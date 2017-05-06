Общественные советы заняли особое место на региональном и республиканском уровне

В настоящее время в СМИ бурно обсуждаются вопросы, касающиеся деятельности общественных советов. Многие спикеры подвергают критике деятельность общественных советов в Казахстане.

О том, какова цель создания общественных советов, результаты их деятельности и какая работа проводится Министерством по делам религий и гражданского общества РК по дальнейшему развитию общественных советов, расскажет и. о. заместителя председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Гульбара Султанова.

В рамках поручения Главы государства, обозначенного в «Плане нации - 100 конкретных шагов» в 2016 году впервые в истории Казахстана появился новый Закон «Об общественных советах». Вместе с тем, стоит отметить, что данный Закон регулирует общественные советы, созданные на определенной территории органами местного управления и общественные советы соответствующей сферы, созданные центральными исполнительными органами.

Сегодня в соответствии с Законом по республике создано 229 общественных советов. На республиканском уровне и на уровне областей, городов Астана, Алматы их по 16, в городах и районах - 197 советов.

В их деятельности участвует более 4-х тысяч человек. В том числе 75% - это представители гражданского общества.

Среди них - руководители более 800 неправительственных организаций, около 300 бизнес-структур, около 500 филиалов политических партий.

Реализация данного Закона за год с небольшим показала, что создание общественных советов своевременно и отражает потребности и интересы государства и общества.

Общественные советы начали занимать свое особое место, как на региональном, так и на республиканском уровне. Об этом свидетельствуют положительные результаты деятельности общественных советов.

На сегодняшний день введен механизм экспертизы проектов нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан. Положительное заключение общественного совета является главным критерием для утверждения НПА. В 2016 году рассмотрено более 7 тысяч проектов НПА. Членами советов даны замечания почти к каждому десятому проекту НПА.

Впервые законодательно введена практика отчетов не только акимов, но и руководителей госорганов различного уровня.

Так, в прошлом году заслушаны отчеты 213 акимов областей, Астаны, Алматы, городов и районов, 12 руководителей центральных и около 900 местных исполнительных органов.

Если заслушивания акимов и центральных государственных органов является обязательным, то руководители местных исполнительных органов заслушиваются в рамках планов общественных советов, либо если имеются замечания в адрес государственного органа со стороны населения. Так, к примеру, в большинстве случаев, в 2016 году заслушаны отчеты руководителей сферы образования, здравоохранения, ЖКХ, земельных отношений.

Также общественными советами внедряется механизм публичного обсуждения значимых вопросов. За прошлый год более 450 важных вопросов были вынесены на общественные слушания. В их числе вопросы водоснабжения, улучшения санитарно-экологического состояния, качества медицинских услуг и др.

Входит в практику проведение общественного мониторинга таких вопросов, как работа общественного транспорта, состояние водопроводных труб, строительство жилья, ремонт дорог, мониторинг цен на товары первой необходимости. Только в 2016 году было проведено 200 исследований в данном направлении.

С учетом того, что само время требует новых подходов в решении важных общественных задач, рядом общественных советов созданы приемные, телефоны доверия, проводят рейдовые визиты, опросы общественного мнения. К проведению общественного контроля привлекается потенциал НПО.

Стоит отметить, что в деятельности общественных советов есть приобретенные сильные стороны, такие как желание большинства членов общественных советов «первого созыва» сделать этот инструмент влияния общественности на уровень принимаемых решений качественным, эффективным, общественно-полезным. Именно с этими намерениями большинство представителей гражданской части общественных советов пришли в них.

Общественные советы получили поддержку на региональных уровнях, имеют определенное влияние на принимаемые социально-значимые решения в своих регионах. Так как несмотря, на то что решения общественных советов носят рекомендательный характер, они обязательны для рассмотрения государственными органами.

Конечно, есть стороны деятельности, которые требуют изменения, улучшения и пристального внимания. Это и внутренние организационные вопросы, и процессы взаимодействия с населением, и повышение имиджа, публичности и открытости общественных советов.

Также одним из основных вопросов, поднимаемых общественностью, является качественный состав общественных советов. И здесь, стоит отметить, что законодательно предусмотрены соответствующие механизмы. Однако, практика показала, что в общественных советах имеется недостаточная представленность активных общественных организаций, СМИ, молодежи, что приводит к тому, что на заседаниях советов не всегда поднимаются вопросы, реально волнующие население.

Данный вопрос неоднократно поднимался нашим министерством, в адрес государственных органов подготовлены соответствующие рекомендации. Вместе с тем, государственные органы должны быть заинтересованы в сильных, эффективных общественных советах, которые бы выступали основными партнерами госорганов в решении актуальных вопросов, волнующих наше население.

Касательно выхода из состава членов общественных советов жизнь показывает, что это нормальный процесс роста, развития самих общественных советов.

По вопросу, который поднимается в обществе о дублировании функций общественных советов с маслихатами, стоит отметить, что это различные институты. Так, к примеру, только в компетенции общественных советов закреплены полномочия по проведению общественного мониторинга, общественных слушаний, рассмотрению проектов нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан.

Наше министерство заинтересовано в становлении института общественных советов на более самостоятельные рельсы, повышении их эффективности работы.

В этом направлении нами изучается практика деятельности общественных советов, совершенствуется нормативная база, вносятся изменения в Типовое положение. Совместно с международными организациями, НПО, экспертами инициирован ряд проектов, направленных на повышение потенциала членов общественных советов.

Также на основе предложений общественных советов, международных организаций, НПО, экспертов нашим министерством готовится пакет законодательных поправок по совершенствованию деятельности Советов. Подвести итоги проведенной работы мы планируем на I Республиканском Мажилисе общественных советов, который планируется во втором полугодии 2017 года.