Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам культуры
Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписаны поправки в законодательство по вопросам культуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры», направленного на совершенствование законодательства в сфере культуры, охрану историко-культурного наследия, развитие театрального искусства, библиотечного и музейного дела» публикуется в печати.
6 мая 2017, 11:28
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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