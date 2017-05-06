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Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам культуры

 

Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписаны поправки в законодательство по вопросам культуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры», направленного на совершенствование законодательства в сфере культуры, охрану историко-культурного наследия, развитие театрального искусства, библиотечного и музейного дела» публикуется в печати.

 

6 мая 2017, 11:28
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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