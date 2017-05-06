Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта
Главой государства подписаны поправки в законодательство по вопросам транспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта» направлен на улучшение системы контроля на водном, автомобильном, железнодорожном и городском рельсовом транспорте, усиление охраны морской среды и повышение безопасности мореплавания, а также на развитие казахстанского сухогрузного флота.
6 мая 2017, 11:32
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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