Научно-исследовательские лаборатории создадут Самрук-Казына и Назарбаев Университет

5 мая портфельные компании АО «Самрук-Казына» - «Тау-Кен Самрук», «Самрук-Энерго» и Объединенная химическая компания - подписали с Назарбаев Университетом дорожные карты по созданию химических угольных и геологических научно-исследовательских лабораторий.

Карты предполагают, что на базе университета будет проведен комплекс работ по строительству и оснащению практических научно-производственных центров. Инициатива реализуется Фондом в соответствии с поручением главы государства о третьей модернизации.

«Успешное сотрудничество с Назарбаев Университетом позволит нашим растущим и зрелым компаниям проводить фундаментальные исследования для решения конкретных практических задач, стоящих перед производственными предприятиями. В свою очередь, у Назарбаев Университета появляется как лабораторная площадка, так и возможность проведения практических исследований и тестирования материалов с месторождений, которые находятся в разработке у наших компаний. Надеемся на высокие практические результаты от этой синергии», - отметил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Умирзак Шукеев.

«Мы будем проводить конкретные практические исследования, чтобы при поддержке Фонда способствовать образованию действительно крепкой связи между промышленностью, бизнесом и нашим исследовательским факультетом» - подчеркнул президент АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу.

Первые лаборатории по сертификации продукции агрохимии в рамках подписанных карт начнут свою работу осенью этого года. Также до конца 2017 года запустят лабораторию для исследований в сфере нефтедобычи. Фонд планирует расширять сотрудничество с НУ: до конца 2017 года планируется подписать также дорожные карты по созданию научно-исследовательских лабораторий в сфере нефти и газа и энергетике.