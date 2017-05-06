Ко Дню Победы 5488 акмолинцев получат единовременную материальную помощь

В преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне в Акмолинской области выделены средства материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Все выплаты будут произведены до 9 мая, передает Региональная служба коммуникаций Акмолинской области.

В регионе определены единые размеры дополнительных выплат единовременной материальной помощи в районах и городах области: участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны в размере 76 МРП, что составляет 172400 тенге. В городе Кокшетау данная выплата составит 200,0 тыс.тенге.

Кроме того, выплаты получат инвалиды Афганистана, инвалиды ЧАЭС,

участники Венгерских событий, военнослужащие, ставшие инвалидами при защите бывшего СССР, узники концлагерей, лица награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», вдовы погибших в годы ВОВ и др.

Всего по Акмолинской области единовременная помощь будет оказана из местного бюджета в количестве 5488 человек на общую сумму 63 млн тенге.

На сегодня в регионе проживают 3668 участников и инвалидов ВОВ; 176342 трудившихся в тылу в годы ВОВ; 220 жителей блокадного Ленинграда; 548 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; 110 вдов военнослужащих, партизан, подпольщиков, погибших (пропавших без вести) во время ВОВ, не вступивших в повторный брак; 9386 жен умерших инвалидов войны.