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Назарбаев внес дополнения в закон о коллекторской деятельности

6 мая 2017, 13:35

Закон направлен на урегулирование коллекторской деятельности.

Глава государства внес дополнения и изменения в закон о коллекторской деятельности, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности» направлен на приведение законодательства в соответствии с Законом РК «О коллекторской деятельности».

Фото: пресс-служба Акорды.

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