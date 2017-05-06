Назарбаев внес дополнения в закон о коллекторской деятельности
6 мая 2017, 13:35
Закон направлен на урегулирование коллекторской деятельности.
Глава государства внес дополнения и изменения в закон о коллекторской деятельности, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности» направлен на приведение законодательства в соответствии с Законом РК «О коллекторской деятельности».
Фото: пресс-служба Акорды.
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