В Дели число госпитализированных после утечки газа школьниц выросло до 200

Утечка произошла из импортированного из Китая баллона, содержащего вещество хлорметил пиридина, который используется для производства пестицидов.

По меньшей мере 200 школьниц на юге Дели госпитализированы в субботу из-за утечки газа. Об этом сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию, передает Об этом сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию, передает РИА Новост и.





Ранее сообщалось о 110 пострадавших. Утечка произошла около 07.30 местного времени (08.00 аст), при этом не в самой школе, а в расположенном у нее контейнерном депо в зоне таможенного контроля. Несколько школьниц упали в обморок, у них наблюдались раздражение кожи и головокружение. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Как заявил заместитель главного министра Дели Мания Сисодия, дети в беседе с ним заявили, что чувствуют себя нормально.





Представитель полиции Дели Ромил Бания также сообщил о 9 госпитализированных учителях. "Будут предприняты юридические меры, это случай небрежности, опасные материалы хранились не надлежащим образом", — цитирует его агентство ANI.





Кроме того, сообщается, что всего 310 учеников получили медицинскую помощь.





По данным местных СМИ, утечка произошла из импортированного из Китая баллона, содержащего вещество хлорметил пиридина, который используется для производства пестицидов.



