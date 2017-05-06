Ликвидирован крупный канал поставки наркотиков из Шу в Астану

Сотрудниками Департамента по борьбе с наркобизнесом МВД ликвидирован крупный канал поставки наркотических средств из Жамбылской области в Астану. Об этом на своей Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Zakon.kz





В ходе спецоперации в Астане и в городе Шу одновременно задержаны 8 участников организованной преступной группы, в том числе ее лидер – уроженец Жамбылской области.





При производстве обыска в съемной квартире лидера ОПГ изъято наркотическое средство «гашиш» весом более 27 кг.





По месту жительства другого участника наркогруппы обнаружено и изъято более 2 центнеров «марихуаны», 11 кг. «гашиша», а также специальный прессовальный станок для изготовления наркотика.





Подозреваемые водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело.







