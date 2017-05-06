Ликвидирован крупный канал поставки наркотиков из Шу в Астану
6 мая 2017, 14:20
Подозреваемые водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками Департамента по борьбе с наркобизнесом МВД ликвидирован крупный канал поставки наркотических средств из Жамбылской области в Астану. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Zakon.kz.
В ходе спецоперации в Астане и в городе Шу одновременно задержаны 8 участников организованной преступной группы, в том числе ее лидер – уроженец Жамбылской области.
При производстве обыска в съемной квартире лидера ОПГ изъято наркотическое средство «гашиш» весом более 27 кг.
По месту жительства другого участника наркогруппы обнаружено и изъято более 2 центнеров «марихуаны», 11 кг. «гашиша», а также специальный прессовальный станок для изготовления наркотика.
Подозреваемые водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело.
Фото: Facebook.
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