В Астане возложили цветы к Монументу сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей

В церемонии возложения приняли участие руководство министерства, руководители служб центрального аппарата, пенсионеры органов внутренних дел и внутренних войск, приглашенные гости.

6 мая в рамках празднования Дня Защитников Отечества и 72-ой Победы в ВОВ на территории, прилегающей к спортивному комплексу «Алатау» состоялось церемония возложения цветов к Монументу сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебных обязанностей, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.





В церемонии возложения приняли участие руководство министерства, руководители служб центрального аппарата, пенсионеры органов внутренних дел и внутренних войск, приглашенные гости.





По окончанию возложения цветов к монументу присутствующие почтили память сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного долга.





В Клубе МВД состоялось торжественное собрание, где в праздничной обстановке Министр внутренних дел К. Қасымов в поздравил сотрудников ОВД с праздником и пожелал успехов в работе.





30 сотрудников былы награждены государственными наградами. Ряд сотрудников органов внутренних дел приказом министра были награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» и нагрудным знаком «ІІО үздігі», также вручены почетные грамоты.





Всегоприказом МВД поощрены 637 сотрудников Центрального аппарата и территориальных подразделений ОВД за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня Защитников Отечества и 72-ой Победы в ВОВ.



