В Астане возложили цветы к Монументу сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей
6 мая 2017, 14:50
В церемонии возложения приняли участие руководство министерства, руководители служб центрального аппарата, пенсионеры органов внутренних дел и внутренних войск, приглашенные гости.
6 мая в рамках празднования Дня Защитников Отечества и 72-ой Победы в ВОВ на территории, прилегающей к спортивному комплексу «Алатау» состоялось церемония возложения цветов к Монументу сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебных обязанностей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
В церемонии возложения приняли участие руководство министерства, руководители служб центрального аппарата, пенсионеры органов внутренних дел и внутренних войск, приглашенные гости.
По окончанию возложения цветов к монументу присутствующие почтили память сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного долга.
В Клубе МВД состоялось торжественное собрание, где в праздничной обстановке Министр внутренних дел К. Қасымов в поздравил сотрудников ОВД с праздником и пожелал успехов в работе.
30 сотрудников былы награждены государственными наградами. Ряд сотрудников органов внутренних дел приказом министра были награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» и нагрудным знаком «ІІО үздігі», также вручены почетные грамоты.
Всегоприказом МВД поощрены 637 сотрудников Центрального аппарата и территориальных подразделений ОВД за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня Защитников Отечества и 72-ой Победы в ВОВ.
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