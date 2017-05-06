Нурсултан Назарбаев вручил ордены и медали военнослужащим и правоохранителям

Открывая церемонию, Глава государства поздравил всех присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества и Днем Победы.

Президент Казахстана в канун Дня защитника Отечества и Дня Победы вручил ордены и медали. Открывая церемонию, Глава государства поздравил всех присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества и Днем Победы. сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.





О рден «Даңқ» I степени был вручен прокурору Северо-Казахстанской области Б.Асылову, заместителю начальника Службы государственной охраны – начальнику Службы обороны объектов М.Аюбаеву, главнокомандующему Национальной гвардией Р.Жаксылыкову, начальнику Главной инспекции министерства обороны К.Каражанову, первому заместителю министра обороны – начальнику Генерального штаба Вооруженных сил М.Майкееву.





Ордена «Даңқ» II степени удостоены председатель Комитета административной полиции министерства внутренних дел И.Лепеха и командующий войсками регионального командования «Запад» министерства обороны Д.Оспанов.





Орденом «Айбын» I степени был награжден первый заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности Д.Бартенов.





Орден «Айбын» II степени был вручен заместителю начальника управления департамента Комитета национальной безопасности по городу Астана И.Ауесбаеву, начальнику управления департамента Комитета национальной безопасности по Западно-Казахстанской области Т.Гиззатову, заместителю начальника департамента Службы государственной охраны Е.Лавренюку, командиру войсковой части 30212 министерства обороны Т.Сапарбаеву, первому заместителю командующего войсками регионального командования «Восток» министерства обороны – начальнику штаба Т.Исмаилову.





Ордена «Айбын» III степени удостоены командир отделения церемониального батальона воинской части 0112 Службы обороны объектов Службы государственной охраны Н.Ахметуллин, сержант кадетского корпуса министерства обороны М.Рахимбеков.





Медаль «Ерлігі үшін» была вручена старшему оперуполномоченному Департамента внутренних дел Акмолинской области министерства внутренних дел Б.Айтеленову, начальнику оперативного отделения учреждения КА-168/3 Департамента уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области министерства внутренних дел Н.Жидеханову, старшему пожарному пожарной части №8 Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астана министерства внутренних дел А.Салкееву, заместителю руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Ж.Тажибаеву.





Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждены начальник управления Службы правительственной связи Комитета национальной безопасности А.Азимбаев, командир войсковой части 41433 министерства обороны С.Елубаев, инструктор-сержант Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба армии министерства обороны А.Райкова, заместитель командира авиационной эскадрильи войсковой части 55652 министерства обороны Н.Тергеубаев, командир десантно-штурмового батальона войсковой части 32363 министерства обороны А.Тулегенов.





Медали «Ерен еңбегі үшін» была удостоена заместитель начальника госпиталя-начальник медицинской части главного военного клинического госпиталя министерства обороны Г.Байдильдаева.







