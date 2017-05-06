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В Одессе у волонтерского центра прогремел взрыв

6 мая 2017, 15:48

На месте работает следственно-оперативная группа.

В одном из дворов Одессы прогремел взрыв, передает РИА Новости.

По данным издания "Думская.net", граната (предположительно РГД-5) взорвалась на улице Канатной, где находятся волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы".

На месте работает следственно-оперативная группа.

Это не первое подобное происшествие по этому адресу. Сильный взрыв произошел там же 3 августа 2015 года.


Фото: кадр из видео.

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