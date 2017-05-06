В Одессе у волонтерского центра прогремел взрыв
6 мая 2017, 15:48
На месте работает следственно-оперативная группа.
В одном из дворов Одессы прогремел взрыв, передает РИА Новости.
По данным издания "Думская.net", граната (предположительно РГД-5) взорвалась на улице Канатной, где находятся волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы".
На месте работает следственно-оперативная группа.
Это не первое подобное происшествие по этому адресу. Сильный взрыв произошел там же 3 августа 2015 года.
Фото: кадр из видео.
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