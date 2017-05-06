В WhatsApp появится новая удобная функция

Популярный мессенджер WhatsApp в бета-версии 2.17.163 тестирует новую функцию, позволяющую закрепить один или несколько диалогов в верхней части чата, сообщает Android Police.

Закрепленные чаты удобны, когда необходимо быстро написать сообщение «избранному» получателю — диалог с ним всегда будет в поле зрения, даже в том случае, если вам пишут другие пользователи.

Чтобы создать закрепленную переписку, пользователю достаточно зажать определенный чат и удерживать, после чего на экране появится значок с изображением булавки. Уточняется, что закрепить можно до трех диалогов одновременно.

В конце апреля сообщалось, что у пользователей новой версии WhatsApp, установленной на мобильных платформах под управлением iOS 10.3 и выше, появилась возможность прослушивать последние входящие сообщения. Для реализации нового функционала разработчики использовали возможности голосового ассистента Siri. Ранее с его помощью можно было надиктовывать сообщения, теперь же голосовой помощник способен и читать их.

Новая функция будет удобна в том случае, когда пользователь ведет машину и не может отвлекаться на чтение сообщений. В этом случае он может и прослушать входящие, и ответить на них.