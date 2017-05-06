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В Крыму испекли чебурек на 100 килограммов

6 мая 2017, 16:44

Вес кулинарного изделия длиной 2,5 метра и шириной 1,4 метра.

Самый большой в мире чебурек приготовили в Крыму в честь праздника крымских татар Хедерлез. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает РИА Новости.

Вес кулинарного изделия длиной 2,5 метра и шириной 1,4 метра, приготовленного по традиционному татарскому рецепту, достигает 100 килограммов. В его создании принимали участие 18 человек.

«Я за славой не гонюсь, приятно удивить людей, потому что это непосредственно моя работа. Это самый большой в мире чебурек. Мы побили рекорд. Длина предыдущего рекордного чебурека составляла 2,02 метра», — рассказал главный повар Эмиль Алиев.

Всего было использовано около 14 килограммов мяса и полтора мешка муки. Итоговая стоимость чебурека составила 180 тысяч рублей.

Попробовать двухметровый чебурек может любой участник гуляний в честь праздника Хедерлез. Они проходят на специальной площадке в поле между Симферополем и Бахчисараем.


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