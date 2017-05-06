Кличко открыл в Киеве нанотуалет

Современные технологии теперь дошли и до украинской столицы, где теперь функционирует "наноуборная".

Копилка киевского градоначальника пополнилась ещё одним, не совсем обычным достижением. Виталий Кличко официально открыл автоматический туалет, пишет Лайф со ссылкой на украинские СМИ.

Это "грандиозное" событие случилось, когда мэр показывал журналистам достопримечательности столицы. По всей видимости, туалет стал одной из них, ведь уборных в стиле Hi-Tech Украина ещё не видела.

По задумке инженеров, автоматика должна была заменить человеческий труд, однако что-то пошло не так, и теперь рядом с автоматическим устройством стоит девушка-консультант, которая рассказывает посетителям, как правильно пользоваться уборной.