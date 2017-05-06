Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Кличко открыл в Киеве нанотуалет

6 мая 2017, 17:28

Современные технологии теперь дошли и до украинской столицы, где теперь функционирует "наноуборная".

Копилка киевского градоначальника пополнилась ещё одним, не совсем обычным достижением. Виталий Кличко официально открыл автоматический туалет, пишет Лайф со ссылкой на украинские СМИ.

Это "грандиозное" событие случилось, когда мэр показывал журналистам достопримечательности столицы. По всей видимости, туалет стал одной из них, ведь уборных в стиле Hi-Tech Украина ещё не видела.

По задумке инженеров, автоматика должна была заменить человеческий труд, однако что-то пошло не так, и теперь рядом с автоматическим устройством стоит девушка-консультант, которая рассказывает посетителям, как правильно пользоваться уборной.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...