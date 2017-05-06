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В одной из немецких военных казарм найдена атрибутика вермахта

6 мая 2017, 18:14

Глава Минобороны страны Урсула фон дер Ляйен призвала проверить все воинские части страны.

В ФРГ в ходе проверки казарм немецкие следователи нашли атрибутику вооружённых сил нацистской Германии.

Как сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel, вещи времён нацистской Германии были обнаружены в ходе расследования в отношении офицера-радикала, подозреваемого в подготовке теракта, Франко А. Когда его задержали, глава Минобороны страны Урсула фон дер Ляйен призвала проверить все воинские части страны.

Обнаружить атрибутику вооружённых сил нацистской Германии удалось в гарнизоне, расположенном в городе Донауэшинген. В частности, следователи нашли витрину со стальными касками перед столовой воинской части. Также там находились пистолет времён вермахта, копия пулемёта с пулемётными лентами и различные медали.

В Германии ведётся расследование по делу задержанного старшего лейтенанта бундесвера, которого подозревают в подготовке тяжкого преступления. При этом сообщается, что командиры офицера знали о его крайне правых взглядах, однако на протяжении трёх лет скрывали это.


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