В ФРГ в ходе проверки казарм немецкие следователи нашли атрибутику вооружённых сил нацистской Германии.

Как сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel, вещи времён нацистской Германии были обнаружены в ходе расследования в отношении офицера-радикала, подозреваемого в подготовке теракта, Франко А. Когда его задержали, глава Минобороны страны Урсула фон дер Ляйен призвала проверить все воинские части страны.

Обнаружить атрибутику вооружённых сил нацистской Германии удалось в гарнизоне, расположенном в городе Донауэшинген. В частности, следователи нашли витрину со стальными касками перед столовой воинской части. Также там находились пистолет времён вермахта, копия пулемёта с пулемётными лентами и различные медали.

В Германии ведётся расследование по делу задержанного старшего лейтенанта бундесвера, которого подозревают в подготовке тяжкого преступления. При этом сообщается, что командиры офицера знали о его крайне правых взглядах, однако на протяжении трёх лет скрывали это.