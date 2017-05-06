Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

6 мая 2017, 19:06

Ожидаются сильные дожди, возможны паводки.

В ближайшие сутки – 7 мая – в трех областях Казахстана прогнозируют сильные дожди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

В связи с этим на реках Южно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областей ожидается формирование паводков, склонного стока.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...