В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
6 мая 2017, 19:06
Ожидаются сильные дожди, возможны паводки.
В ближайшие сутки – 7 мая – в трех областях Казахстана прогнозируют сильные дожди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
В связи с этим на реках Южно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областей ожидается формирование паводков, склонного стока.
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