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Назарбаев посетил концерт в честь Дня защитника Отечества и 25-летия ВС РК

6 мая 2017, 19:12

Концерт проводился в центральном концертном зале «Казахстан».

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев посетил концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества и 25-летия Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду. Концерт проводился в центральном концертном зале «Казахстан».

Концертный вечер начался с показа документального фильма, посвященного 25-летию Вооруженных Сил Казахстана. В программе приняли участие творческие коллективы воинских подразделений всех видов Вооруженных Сил и родов войск, воспитанники республиканской школы «Жас Ұлан» и специализированного лицея «Арыстан», а также центральный ансамбль и центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил.


На концерте прозвучали песни о достижениях казахстанской армии, исполнены произведения фольклорной музыки, а также была показана специальная хореографическая композиция, посвященная памяти героев разных времен.

Также с музыкальным поздравлением выступили ведущие солисты ансамблей Российской армии имени А.Александрова – Б.Дьяков, песни и пляски Министерства обороны Китая – В.Лид, центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра – А.Жылтыргозов.


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