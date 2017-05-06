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В Африке страус напал на мужчину, который лез к нему обниматься

6 мая 2017, 19:20

Никаких серьезных травм мужчина не получил.

В Южной Африке разъяренный страус атаковал мужчину, попытавшегося его обнять. Видео инцидента опубликовано на YouTube, пишет РИА Новости.

В ролике видно, что мужчина приблизился к страусу, после чего птица, видимо, почувствовав угрозу, напала на него и повалила на землю. Находящиеся рядом люди смогли спугнуть страуса, и он убежал.

В комментарии под видео сказано, что пострадавшего зовут Тини Ван Вик. Он вырос на страусиной ферме в южноафриканском городе Бракпан.

Никаких серьезных травм мужчина не получил. "Я приземлился на колючий куст и был весь в царапинах, но если не считать этого, я, к счастью, был в порядке", — заявил Ван Вик.


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