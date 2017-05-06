В Актау группа подростков до смерти забила кошек арматурой

Жильцы дома опасаются, что сотрудники правоохранительных органов не будут заниматься этим делом.

В 14 микрорайоне города Актау садисты до смерти забили трех кошек арматурой, сообщает региональное издание "Тумба".

В редакцию обратилась жительница 5 дома 14 микрорайона Елена Зимнякова. Женщина рассказала, что вчера, примерно в 18.00 часов группа подростков арматурой зверски убила трёх кошек.

По её словам, животные жили у них в подъезде. Всем подъездом скидывались на их стерилизацию, от блох обрабатывали.

- Кошки были очень добрые. К нам приходили с детьми из соседних домов играть с ними. Особенно белая кошечка, она была самая ласковая с детьми. А вчера случилось такое, - едва сдерживая слезы, рассказывает Елена Зимнякова.

Жильцы подъезда предполагают, что животных убила группа подростков от 10 до 17 лет. Их видели с арматурой гуляющими вблизи этого дома.

- В крови весь подъезд был. Их просто разорвали. На оградке тоже есть следы крови, мы предполагаем, что несчастных животных дубасили об неё.

Пока жители дома нашли трупы двух кошечек с ужасными ранами. Кровь в подъезде засыпали песком, чтобы не травмировать детей. Самое ужасное, что участковый отказался даже разговаривать об этом, сказал обращаться в ГОВД. Позвонив туда, Елена Зимнякова услышала совет "не приезжайте". Сотрудники сменили свою риторику только после того, как заявители пригрозили обращением в СМИ. Сейчас Елена Зимнякова все-таки направляется туда писать заявление о жестоком обращении с животными.

- Я работаю воспитательницей в детском саду и не представляю, как нужно было воспитать детей, чтобы они сотворили это. Что из них вырастет, не знаю... - сокрушается женщина.

Жильцы дома опасаются, что сотрудники правоохранительных органов не будут заниматься этим делом, поэтому обратились в СМИ. Мы же надеемся, что полицейские вспомнят, что животные тоже защищены законом от жестокого обращения. И, наконец, завтра от рук этих людей может пострадать человек.