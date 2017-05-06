М.Мурзалин провел ряд встреч с представителями духовенства

Акмолинская область стала восьмым регионом, где в пасхальный период побывала чудотворная икона по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Сегодня аким области М. Мурзалин, сразу прибыв из Шымкента, встретился с главой Православной Церкви Казахстана Митрополитом Александром Могилевым, который в Кокшетау сопровождает чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец», являющейся великой святыней Русской православной Церкви.

Акмолинская область стала восьмым регионом, где в пасхальный период побывала чудотворная икона по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

На встрече с Митрополитом А. Могилевым глава региона Малик Мурзалин поблагодарил представителей Русской православной Церкви за плодотворную работу в деле сохранения, приумножения мира и согласия.





«Благодаря мудрой политике нашего Президента Нурсултана Назарбаева и широте души казахского народа многонациональный и многоконфессиональный Казахстан превратился в успешное государство, уважающее такие ценности, как согласие, стабильность, мир, толерантность и веротерпимость»,- сказал аким.

А также отметил, что в г. Кокшетау начато строительство кафедрального собора, который непременно станет одной из достопримечательностей областного центра.

В свою очередь Митрополит Александр Могилев поблагодарил главу региона за теплый прием и пожелал удачи на новом посту и дальнейших успехов.

«На 25-й сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства высказался о модернизации общественного сознания, которое относится к духовной силе Казахстана. В её реализации мы тоже примем непосредственное участие. Вчера провел богослужение в храме, где порядка 5 тысяч верующих акмолинцев пожелали увидеть икону», - отметил Митрополит Александр Могилев.

В ходе поездки по Кокшетау Митрополит Александр Могилев посетил строящийся православный храм и мечеть имени Науана Хазрета.

Добавим, буквально вчера утром глава региона Малик Мурзалин провел встречу с первым заместителем председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб муфтий Серикбай кажи Ораз.

Во время встречи М.Мурзалин сообщил представителю Духовного управления мусульман, что состояние религиозной ситуации в регионе стабильное. «Благодаря проводимой политике нашего Президента в обществе сохраняется межнациональное, межконфессиональное согласие», – сказал аким.

В свою очередь, наиб муфтий Серикбай кажи Ораз представил главе региона нового имама Куаныша Жумабайулы. А прежний имам Канат Коянбекулы переходит наиб-имамом в столичную мечеть «Хазірет Сұлтан».



