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В США вандал за 15 секунд уничтожил картину за три миллиона долларов

6 мая 2017, 20:55

Поймать мужчину и даже установить его личность пока не удалось.

Неизвестный преступник 2 мая испортил картину Кристофера Вула "Без названия 2004" стоимостью почти в три миллиона долларов. Происшествие засняла камера видеонаблюдения в Оперной галерее в Аспене (штат Колорадо), передает РИА Новости.

Мужчина в черных очках и кепке подошел к полотну и дважды ударил по нему ножом. Затем развернулся и вышел из галереи. В общей сложности в помещении он провел не более 15 секунд. Поймать мужчину и даже установить его личность пока не удалось.

Как рассказал Aspen Times владелец галереи Грегори Лахми, сейчас картина практически уничтожена, хотя и продолжает оставаться на своем месте в выставочном зале.

Ассистент Лахми добавил, что преступник целеноправленно шел именно к полотну Вула, не обратив внимания на картины Пабло Пикассо и Марка Шагала.

Сотрудники музея также припомнили, что за несколько недель до происшествия им поступали странные звонки. Неизвестные уточняли, действительно ли полотно находится в их галерее.


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