Министр информации и коммуникаций РК подвел итоги работы нового ведомства

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев разместил у себя на странице в Facebook видеоролик, где рассказал о достижениях министерства за год, сообщает Zakon.kz.

6 мая исполняется один год с момента образования министерства. В видеоролике Абаев признался, что регулярная обратная связь с подписчиками не давала расслабиться сотрудникам ведомства и служила хорошей мотивацией для развития. Также на видео подробно показано, что сумели сделать сотрудники нового министерства за столь короткий срок.