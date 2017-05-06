Василий Левит стал трёхкратным чемпионом Азии по боксу

Василий уже становился чемпионом континентального первенства в 2009 и 2015 годах.

В Ташкенте начались финальные бои чемпионата Азии по боксу – на этот раз их решили разделить на два дня, поскольку вместе с финалами идут дополнительные бои за лицензии на участие в чемпионате мира. В них выбывшие на стадии четвертьфинала спортсмены оспаривают звание шестого по результатам – от Азии на первенство мира отправятся по шесть лучших боксёров в каждой весовой категории. Сегодня такой поединок у представителя Тайбэя Чу Ен Лая выиграл Адилет Курметов (60). Он стал девятым казахстанцем, получившим лицензию. 7 мая бой за путёвку в Гамбург предстоит нашему Ержану Жомарту. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Вышедший в финал Ерик Альжанов (81) в решающей битве уступил хозяину ринга Беткемиру Меликузиеву. Ерик получит серебро.

«Хотел стать чемпионом, однако сделать это не получилось, - сказал Альжанов после боя. - Конечно, бой был сложный. Я был быстрей соперника. Отдал все силы на ринге. Возможно, опыта не хватило. Да и устал прилично. Тем не менее, я знаю, куда мне нужно стремиться. Для этого предстоит много работать. Останусь ли в этом весе? Тренеры решат».

Последней в расписании сегодняшнего дня, но очень важной для наших болельщиков была встреча Василия Левита с индийцем Сумитом Сангваном. Левит выиграл этот бой со счётом 5:0 и стал чемпионом Азии – в третий раз. Василий уже становился чемпионом континентального первенства в 2009 и 2015 годах.

В интервью он рассказал о своей победе.

- Надо немного отдохнуть теперь. Здесь, на турнире набирал форму. Впереди много работы.

- Показалось, что этот бой самый сложный для вас на турнире?

- Не сказал бы. Просто решил поработать три раунда. Хорошо, что соперники попадались разные. Замечу только, что легких боев на чемпионате Азии не было.

- Но и рисковать особо не хотели?

- Старался выполнить тактику, которую мне задали. Отдельное спасибо и главному тренеру, и моему личному наставнику за то, что помогли мне. Главное теперь, чтобы завтра парни в финале хорошо отбоксировали, принесли золотые медали. Ну и чтобы с Божьей помощи благополучно вернулись домой, в Казахстан. Отдохнем немного, а затем продолжим подготовку.

- В этом году - чемпионат мира, где золото вы еще не брали.

- Нужно работать, чтобы эта планка теперь покорилась.

- Можете ли обратиться к россиянину Тищенко и сказать: «Я иду за тобой. Впереди – чемпионат мира»?

- Зачем? (улыбается). Загадывать наперед не люблю. У нас же не профессиональный бокс, чтобы продавать бой.

- Кто первый человек, которому вы позвоните после этой победы?

- Конечно, это родители. Даже не обсуждается.

- За вас переживали и многочисленные болельщики.

- Я это чувствовал. Спасибо всем казахстанцам за эту поддержку. Мы здесь, недалеко от Казахстана. В любой точке мира это чувствуется.

- В конце боя против боксера из Индии вы получили предупреждение. За что?

- Судье видней. Может быть, он посчитал, что я где-то неправильно действовал или держал соперника.

7 мая бои за золото проведут два оставшихся казахстанских финалиста – оба будут сражаться с узбекскими боксёрами. Аблайхан Жусупов (69) выйдет против Шахрама Гиясова, а Камшыбек Конкабаев – против Баходира Джалолова.





Ербол Каиров. Фото – Данияр Майлыбаев