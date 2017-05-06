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Центр примирения в Сирии узнал о постановочных съёмках "химических атак"

6 мая 2017, 22:01

По данным российских военных, местные жители узнали в консультантах телеоператоров, которые в этом регионе снимают для телеканала "Аль-Джазира".

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии получил информацию о том, что в этой стране при поддержке специалистов телеканала "Аль-Джазира" проводились постановочные съёмки якобы последствий химической атаки. Об этом говорится в сообщении центра, передает ЛАйф.

— По информации ряда источников среди местных жителей и формирований оппозиции, в населённых пунктах Серакаб и Джиср-эш-Шугур специальными видеобригадами в течение прошедшей недели проводились постановочные съёмки якобы последствий обстрелов и воздушных ударов, в том числе с использованием "отравляющих веществ", — отметили там.

По данным российских военных, местные жители узнали в консультантах телеоператоров, которые в этом регионе снимают для телеканала "Аль-Джазира".

Фото: ©REUTERS


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