101-летняя француженка проголосует за своего 17-го президента

Женевьева Кальро участвовала ещё в первом женском голосовании в 1945 году и с тех пор не пропускала ни одних выборов. По словам француженки, это её способ борьбы за права женщин.

Француженка Женевьева Кальро, которой сегодня исполняется 101 год, пойдёт завтра голосовать за 17 президента в своей жизни, сообщает Лайф.

Кальро родилась в 1916 году, когда президентский пост занимал консерватор Раймон Пуанкаре. С тех пор во Франции на этой должности сменилось 16 политиков. Впервые француженка отправилась на выборы, когда ей было 29 лет. Это было первое голосование для женщин в 1945 году.

— Сейчас пойти голосовать — это очень просто. Для нас же это было достижением, — сказала журналистам Кальро.

По её словам, она всю свою жизнь "сражалась и считала себя борцом" и именно по этой причине и ходит на выборы. Она уверена, что женщины должны пользоваться правом голоса.

Всю свою жизнь Кальро провела в сельской местности, в коммуне Сент-Олей на юго-западе страны. Даже в своём преклонном возрасте Женевьева ухаживает за садом и огородом.

Напомним, второй решающий тур выборов во Франции пройдёт завтра, 7 мая. Французским гражданам предстоит выбрать между взявшим первый тур экс-министром экономики Эммануэлем Макроном и лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.