Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Ираке из водопроводных кранов пошла нефть

6 мая 2017, 22:07

Инженеры выясняют, как нефть могла попасть в водопроводную систему

Из кранов в квартирах города Киркук на севере Ирака вместо воды пошла нефть. Об этом сообщает CNN Turk.

Смесь горючей жидкости с водой потекла в 50 жилых домах района Рахимава. Инженер Мохаммед Хелу говорит, что причины произошедшего выясняются.

"Это произошло не во всех домах на этой улице. Мы пытаемся узнать, определить, как нефть могла попасть в водопроводную систему", — уточнил он.

Доступ к чистой проточной воде в районе ограничен.

Недалеко от Киркука находится крупное нефтяное месторождение. Здесь же проходит самый длинный в стране нефтепровод Киркук-Джейхан, который соединяет скважину и город Джейхан в Турции.

Фото: waterguide.com.ua


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...