В Ираке из водопроводных кранов пошла нефть
Инженеры выясняют, как нефть могла попасть в водопроводную систему
Из кранов в квартирах города Киркук на севере Ирака вместо воды пошла нефть. Об этом сообщает CNN Turk.
Смесь горючей жидкости с водой потекла в 50 жилых домах района Рахимава. Инженер Мохаммед Хелу говорит, что причины произошедшего выясняются.
"Это произошло не во всех домах на этой улице. Мы пытаемся узнать, определить, как нефть могла попасть в водопроводную систему", — уточнил он.
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Bir anda musluklardan akmaya başladı https://t.co/Fgx9XDELv6pic.twitter.com/B5CibtLZS3— CNN Türk (@cnnturk) 6 мая 2017 г.
Доступ к чистой проточной воде в районе ограничен.
Недалеко от Киркука находится крупное нефтяное месторождение. Здесь же проходит самый длинный в стране нефтепровод Киркук-Джейхан, который соединяет скважину и город Джейхан в Турции.
Фото: waterguide.com.ua
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