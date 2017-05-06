В Ираке из водопроводных кранов пошла нефть

Из кранов в квартирах города Киркук на севере Ирака вместо воды пошла нефть. Об этом сообщает CNN Turk.

Смесь горючей жидкости с водой потекла в 50 жилых домах района Рахимава. Инженер Мохаммед Хелу говорит, что причины произошедшего выясняются.

"Это произошло не во всех домах на этой улице. Мы пытаемся узнать, определить, как нефть могла попасть в водопроводную систему", — уточнил он.

Доступ к чистой проточной воде в районе ограничен.

Недалеко от Киркука находится крупное нефтяное месторождение. Здесь же проходит самый длинный в стране нефтепровод Киркук-Джейхан, который соединяет скважину и город Джейхан в Турции.

Фото: waterguide.com.ua