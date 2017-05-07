Полицейская-супермодель патрулирует улицы Рио-де-Жанейро

В полиции бразильского Рио-де-Жанейро работает одна из самых сексуальных женщин-полицейских в стране, которая с автоматом наперевес патрулирует городские улицы, а в свободное от работы время снимается в модных фотосетах. Об этом сообщает The Sun.





30-летняя Мари — полицейский с немалым опытом работы. Вместе со своими коллегами она патрулирует улицы Рио и выезжает на вызовы. Однако когда она снимает служебную форму, то превращается в настоящую супермодель.





Выкладывая свои фото с пляжей в социальные сети, Мари довольно быстро стала популярной: сейчас на её странички подписаны уже тысячи человек.





— Место, где я работаю, имеет худший показатель преступности в городе. Так что мы боремся с хорошо вооружёнными бандами, которые грабят и убивают людей, — признаётся Мари.





Фото: © JAM PRESS, источник - лайф