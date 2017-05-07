Полицейская-супермодель патрулирует улицы Рио-де-Жанейро
Ловко меняя полицейскую форму на бикини, девушка получила большую популярность в соцсетях.
В полиции бразильского Рио-де-Жанейро работает одна из самых сексуальных женщин-полицейских в стране, которая с автоматом наперевес патрулирует городские улицы, а в свободное от работы время снимается в модных фотосетах. Об этом сообщает The Sun.
30-летняя Мари — полицейский с немалым опытом работы. Вместе со своими коллегами она патрулирует улицы Рио и выезжает на вызовы. Однако когда она снимает служебную форму, то превращается в настоящую супермодель.
Выкладывая свои фото с пляжей в социальные сети, Мари довольно быстро стала популярной: сейчас на её странички подписаны уже тысячи человек.
— Место, где я работаю, имеет худший показатель преступности в городе. Так что мы боремся с хорошо вооружёнными бандами, которые грабят и убивают людей, — признаётся Мари.
Фото: © JAM PRESS, источник - лайф
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