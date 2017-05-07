Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Германии проходят демонстрации за легализацию марихуаны

7 мая 2017, 00:41

На "Глобальный марш за марихуану" вышли жители 26 немецких городов. Лозунг акции в этом году - "Легализация имеет смысл!"

В нескольких городах Германии в субботу, 6 мая, проходят демонстрации за легализацию марихуаны в стране. На акцию "Глобальный марш за марихуану" вышли жители 26 городов, в том числе Берлина, Штуттгарта, Мюнхена, Кельна и Дюссельдорфа.

Как сообщает Deutsche Welle, мероприятие ежегодно устраивает "Немецкое объединение за легализацию конопли", в этом году лозунг акции - "Легализация имеет смысл". Глава объединения Георг Вурт (Georg Wurth) заявил, что это позволит государству получить больше налогов и создать новые рабочие места. На сайте объединения указано, что также можно было бы избежать более 180 тысяч уголовных дел, которые были заведены в 2016 году.

Ранее немецкий бундестаг принял закон, который позволяет тяжелобольным пациентам получать каннабис по рецепту. Расходы покроет медицинская страховка. До принятия нового закона в стране делали исключения в единичных случаях.

Выращивание, торговля и владение марихуаной в Германии преследуется по закону. За ее легализацию в стране выступают, в частности, представители "Зеленых" и Свободной демократической партии Германии.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...