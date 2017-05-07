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Во Франции на авиабазе задержан вооруженный террорист

7 мая 2017, 01:58

Мужчина был схвачен при попытке проникнуть на аэродром.

Во Франции на авиабазе задержан вооруженный террорист. Вооруженный мужчина был схвачен при попытке проникнуть на аэродром.

При попытке проникнуть на авиабазу в Нормандии в ночь с 5 на 6 мая 2017 года задержан мужчина, являющийся сторонником ИГИЛ. При задержанном во время обыска, помимо оружия, была найдена флеш-карта с данными, указывающими на связь подозреваемого с боевиками, а также несколько флагов террористической организации.

Как сообщают французские СМИ, террорист подъехал на автомобиле к авиабазе и приставил к забору стремянку. При попытке перелезть через забор мужчина и был задержан. При нем находились помповое ружье, два револьвера, боеприпасы, нож и несколько флагов ИГ.

Установлено, что мужчине 34 года. Как сообщает RT, в прошлом он военнослужащий французской армии — старший капрал, но уволился в запас и принял ислам. Ранее мужчина уже попадал под подозрение полиции за одобрение действий нападавших на редакцию французского журнала Charlie Hebdo. Тогда при обыске в его доме нашли патроны для охотничьего ружья.

Фото: Википедия


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