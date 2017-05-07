Во Франции на авиабазе задержан вооруженный террорист
Мужчина был схвачен при попытке проникнуть на аэродром.
Во Франции на авиабазе задержан вооруженный террорист. Вооруженный мужчина был схвачен при попытке проникнуть на аэродром.
При попытке проникнуть на авиабазу в Нормандии в ночь с 5 на 6 мая 2017 года задержан мужчина, являющийся сторонником ИГИЛ. При задержанном во время обыска, помимо оружия, была найдена флеш-карта с данными, указывающими на связь подозреваемого с боевиками, а также несколько флагов террористической организации.
Как сообщают французские СМИ, террорист подъехал на автомобиле к авиабазе и приставил к забору стремянку. При попытке перелезть через забор мужчина и был задержан. При нем находились помповое ружье, два револьвера, боеприпасы, нож и несколько флагов ИГ.
Установлено, что мужчине 34 года. Как сообщает RT, в прошлом он военнослужащий французской армии — старший капрал, но уволился в запас и принял ислам. Ранее мужчина уже попадал под подозрение полиции за одобрение действий нападавших на редакцию французского журнала Charlie Hebdo. Тогда при обыске в его доме нашли патроны для охотничьего ружья.
Фото: Википедия
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