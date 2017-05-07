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На большей части Казахстана 7 мая сохраняется неустойчивая погода

7 мая 2017, 06:00

Местами по республике пройдут дожди с грозами.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юго-востоке возможен град, лишь на западе Казахстана погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Северо-Казахстанской, Костанайской областях днем - гроза.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза.

В Алматинской области местами ожидается гроза, град, усиление ветра 17-22 м/с.

В Павлодарской, днем Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается усиление ветра местами 15-20 мс.

В Акмолинской области ночью местами ожидаются заморозки 2 градуса.

В Алматы днем 15°, ливневый дождь.

В Астане днем 14°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: vkpress.ru.

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