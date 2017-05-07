На большей части Казахстана 7 мая сохраняется неустойчивая погода
7 мая 2017, 06:00
Местами по республике пройдут дожди с грозами.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юго-востоке возможен град, лишь на западе Казахстана погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Северо-Казахстанской, Костанайской областях днем - гроза.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза.
В Алматинской области местами ожидается гроза, град, усиление ветра 17-22 м/с.
В Павлодарской, днем Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается усиление ветра местами 15-20 мс.
В Акмолинской области ночью местами ожидаются заморозки 2 градуса.
В Алматы днем 15°, ливневый дождь.
В Астане днем 14°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: vkpress.ru.
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