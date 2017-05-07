В США застрелили подростка, угрожавшего полицейским пневматикой

Офицеры полиции американского города Сан-Диего застрелили 15-летнего подростка, который угрожал им пневматическим пистолетом, сообщает сообщает РИА Новости





Согласно документу, полицейские приняли вызов от неназванного человека. Звонивший просил проверить состояние 15-летнего юноши, находящегося у школы Торри Пайнс (Torrey Pines), отметив при этом, что тот не вооружен.





Прибывшие на место правоохранители обнаружили подростка на парковке перед школой. Когда они вышли из машины, юноша достал пистолет и направил на одного из офицеров, сообщается в релизе. Полицейские также направили на него свои пистолеты, требуя от юноши бросить оружие. Тот отказался подчиниться приказам полиции, после чего "оба офицера, опасаясь за свою безопасность, выстрелили в молодого человека, неоднократно попав в него".





В результате предварительного расследования удалось выяснить, что человек, сделавший вызов, и был тем самым юношей. Также удалось установить, что он учился в школе, близ которой произошел инцидент.



