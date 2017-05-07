В пригороде Парижа произошла стрельба, один человек убит
7 мая 2017, 06:32
Преступник выстрелил несколько раз в мужчину, который находился в припаркованном автомобиле.
Стрельба произошла в субботу на парковке у ресторана сети быстрого питания Burger King в западном пригороде Парижа - городе Плезир. Как сообщила газета Le Parisien, был застрелен один человек, передает ТАСС.
По информации издания, преступник выстрелил несколько раз в мужчину, который находился в припаркованном автомобиле. После этого стрелявший скрылся с места преступления.
Полиция начала расследование.
Фото: inform.kz.
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