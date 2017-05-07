Аким Астаны принес извинения жителям за неудобства из-за отсутствия электричества
7 мая 2017, 06:57
Электроснабжение потребителей будет восстановлено поэтапно до утра.
Вчера, 6 мая, произошла авария на подстанции ПНФ, что стало причиной отсутствия электричества в домах на нескольких улицах, передает Zakon.kz.
"06.06.2017г. в 22:30 произошло возгорание в кабельном канале на подстанции ПНФ в районе пересечения ул. Сатпаева и пр. Б. Момышулы. В результате обесточены потребители м-нов Ак-Булак 1,2,3, пр. Б. Момышулы, м-ны 4,5, район ТЦ Евразия. В настоящее время специалисты АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания» занимаются устранением последствий аварии. Вся необходимая спецтехника имеется. В данный момент на подстанции работает оперативный штаб акимата города Под руководством курирующего заместителя акима К. Айтмухаметова и начальника управления энергетики Б. Жапаева. На место аварии прибыл аким города, который дал поручение создать комиссию по выявлению причин инцидента и принятию мер по недопущению подобных ситуаций на всех объектах энергообеспечения города. Им были поручения по восстановлению подачи энергии на все отключённые объекты. По информации штаба электроснабжение потребителей будет восстановлено поэтапно до утра следующего дня. Несколько объектов уже подключено", - написал Исекешев на своей странице в Facebook.
Градоначальник также принес извинения горожанам за неудобства.
Фото: facebook.
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