WikiLeaks нашла «российский след» в утекших в сеть письмах штаба Макрона

Wikileaks отмечает, что речь идёт о компании, «получившей лицензию ФСБ на деятельность по защите государственной тайны».

Организация WikiLeaks заявила, что в утекшей в сеть переписке предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона девять раз упоминается имя сотрудника российской компании.





«#MacronLeaks: имя сотрудника подрядной компании российского правительства в сфере безопасности «Эврика» появляется девять раз в данных по утекшему архиву xls_cendric.rar», — написала организация в своем микроблоге Twitter. На опубликованной таблице с датами указан некий Рошка Георгий Петрович.





Wikileaks отмечает, что речь идёт о компании, «получившей лицензию ФСБ на деятельность по защите государственной тайны». На сайте «Эврики» указано, что она с 1990 года производит вычислительную технику, а также является крупнейшим поставщиком решений в области информационных технологий. Среди ее постоянных клиентов — МИД, Минэкономразвития, Федеральная таможенная служба, Центральный Банк, Госнаркоконтроль, Пенсионный фонд России, Счетная Палата, и другие.





В ночь на 6 мая, за сутки до второго тура президентских выборов, WikiLeaks опубликовала массив документов команды Макрона — девять гигабайтов файлов. Соратники основателя движения «Вперед!» считают, что они стали жертвами «скоординированной хакерской операции».





Национальная комиссия по наблюдению за выборами президента Франции обратилась к СМИ с просьбой не использовать обнародованные документы, поскольку они могут содержать ложные сведения. Франсуа Олланд заявил, что взлом хакерами переписки команды кандидата на главный пост в стране Эмманюэля Макрона «не останется без ответа».





Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. По итогам первого тура, который прошел 23 апреля, борьбу за пост главы государства продолжают кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набравший 24,01 процента голосов, и Марин Ле Пен, которую поддержали 21,3 процента избирателей.







