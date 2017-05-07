Из-за беременности осужденной освобождены от должностей два начальника в Караганде

Осужденная за кражу женщина, забеременевшая в изоляторе после близости с другим осужденным из мужского блока, оказалась носительницей ВИЧ-инфекции.

Начальник оперативного отдела следственного изолятора АК 159/1 и заместитель начальника по режимной работе в Караганде освобождены от занимаемых должностей из-за беременности осужденной в стенах спецучреждения, передает передает Казинформ





Приказом руководства департамента уголовно-исполнительной системы Карагандинской области эти два должностных лица привлечены к самой суровой мере дисциплинарного наказания - они освобождены от занимаемых должностей.





Осужденная за кражу женщина, забеременевшая в изоляторе после близости с другим осужденным из мужского блока, оказалась носительницей ВИЧ-инфекции. В настоящий момент она лечится в колонии.





Судебные слушания в отношении сотрудника изолятора, который, по версии следствия, помогал двоим осужденным устраивать любовные свидания на режимном объекте, продолжаются. Ему вменяют три статьи Уголовного кодекса - «превышение должностных полномочий» по статье 362 УК, «принуждение осужденного мужчины к даче ложных показаний» в свою пользу по статье 422 УК, а также по статье 118 Уголовного кодекса «заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ/СПИД».





По версии следствия, оперуполномоченный изолятора поставил под угрозу здоровье арестанта, так как тот при содействии должностного лица вступал в связь с женщиной без средств предохранения, не зная, что она заражена СПИДом.





Учитывая, что речь в материалах дела идет об интимных моментах жизни осужденных и ВИЧ-инфекции, судебные слушания в Казыбекбийском районном суде проходят в закрытом режиме. В соответствии со статьей 29 Уголовно-процессуального кодекса, обстоятельства по делам о половых преступлениях не подлежат огласке в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц.





Напомним, по версии следствия, сотрудник изолятора создал условия для свиданий двоих арестантов. В результате женщина забеременела, однако из-за проблем со здоровьем ей был сделан аборт. Осужденную под конвоем вывезли в гинекологическое отделение одной из больниц, где был осуществлено прерывание беременности.





Руководство изолятора привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговоров и строгих выговоров.





Айжан Алданышева.



