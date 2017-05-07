Австралиец пострадал в результате неудачной попытки заарканить акулу
7 мая 2017, 09:36
"Это был необдуманный и глупый поступок нырнуть в воду с одним лишь лассо", — так прокомментировал свои действия австралиец.
Попытка австралийца заарканить акулу окончилась тем, что хищник вырвал кусок мяса от ноги рыбака. Об этом сообщает Daily Mail, передает РИА Новости.
Житель штата Квинсленд Джош Нейл попытался поймать акулу с помощью лассо, однако животному удалось не только выбраться из петли, но и укусить смелого рыбака.
Нейл успел забраться обратно на судно, после чего ему и его другу удалось все же поймать и убить хищника.
"Это был необдуманный и глупый поступок нырнуть в воду с одним лишь лассо", — так прокомментировал свои действия австралиец.
Нейл был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Фото: кадр из видео.
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