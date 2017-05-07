В Шымкенте с Обелиска Славы сняли гвардейские ленты
7 мая 2017, 10:00
Их заменили на казахстанский вариант символа празднования Дня Победы.
За три дня до празднования 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной Войне с Обелиска Славы сняли гвардейские ленты, расположенного в Парке им. Абая. Об этом сообщил региональный портал go13.kz.
Днём, 6 мая, рабочие демонтировали гвардейскую ленту у макетов Ордена Победы и Ордена Отечественной Войны, установленных у основания Обелиска Славы. На вопросы журналистов издания, чье это распоряжение и кто их послал выполнять данную работу, мужчины отвечать отказались.
В выходной день получить комментарий у городских властей также не удалось.
Позже в сети появились фотографии, на которых видно, что снятые гвардейские ленты на Обелиске Славы заменили на казахстанский вариант символа празднования Дня Победы.
В 2015 году в Казахстане создали свой вариант символа празднования Дня Победы, стремясь примирить оба противостоящих лагеря. Шелковая лента голубого цвета с нанесенным на нее казахским национальным орнаментом и изображением Ордена Отечественной войны составляет 30 сантиметров в длину и 3 сантиметра в ширину.
В Казахстане в последние годы не утихают споры о символе Дня Победы - гвардейской ленте, которую в народе с подачи российских СМИ ошибочно именуют "георгиевской". Многие говорят о недопустимости использования "георгиевских" ленточек как символа праздника.
Фото: go13.kz.
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