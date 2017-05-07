В Шымкенте с Обелиска Славы сняли гвардейские ленты

За три дня до празднования 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной Войне с Обелиска Славы сняли гвардейские ленты, расположенного в Парке им. Абая. Об этом сообщил региональный портал Об этом сообщил региональный портал go13.kz





Днём, 6 мая, рабочие демонтировали гвардейскую ленту у макетов Ордена Победы и Ордена Отечественной Войны, установленных у основания Обелиска Славы. На вопросы журналистов издания, чье это распоряжение и кто их послал выполнять данную работу, мужчины отвечать отказались.





В выходной день получить комментарий у городских властей также не удалось.





Позже в сети появились фотографии, на которых видно, что снятые гвардейские ленты на Обелиске Славы заменили на казахстанский вариант символа празднования Дня Победы.