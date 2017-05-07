Альварес победил Чавеса решением судей

Ожидается, что следующим соперником Альвареса станет чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин.

Мексиканские боксеры Сауль Альварес (48-1-1, 34 КО) и Хулио Сесар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО) встречались в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе.





Бой состоялся в кэтчвейте (164,5 фунта) и завершился победой «Канело» единогласным решением судей. Для него эта победа стала 49-й в карьере, а Чавес потерпел третье поражение на профи-ринге.





Ожидается, что следующим соперником Альвареса станет чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0, 33 КО).







