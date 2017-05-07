Стала известна дата боя Головкин - Альварес
7 мая 2017, 10:55
Бой пройдет 16 сентября, в День независимости Мексики.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и мексиканский боксер Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО) подтвердили, что проведут бой в сентябре.
Сайт Boxingscene.com называет конкретную дату этого поединка — 16 сентября, в День независимости Мексики.
Напомним, «Канело» бросил вызов Головкину сразу после своей победы над Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО).
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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