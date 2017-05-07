Стала известна дата боя Головкин - Альварес

Бой пройдет 16 сентября, в День независимости Мексики.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и мексиканский боксер Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО) подтвердили, что проведут бой в сентябре.





Сайт Boxingscene.com называет конкретную дату этого поединка — 16 сентября, в День независимости Мексики.





Напомним, «Канело» бросил вызов Головкину сразу после своей победы над Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО).







