В Астане прошел военный парад в честь 25-летия Вооруженных Сил РК

В Астане на площади у монумента «Қазақ елі» прошел самый масштабный в истории Казахстана военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных сил РК, передает передает Казинформ





Торжественный парад принял Президент Республики Казахстан - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Нурсултан Назарбаев.





Марш пеших колонн открыла сводная рота барабанщиков, в состав которой вошли лучшие представители республиканских школ «Жас Улан».





Продолжили шествие парадные расчеты офицеров Министерства обороны РК, Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, миротворческих сил, сил специального назначения, женщин-военнослужащих, военной полиции, бригады территориальной обороны.





В общей сложности в параде приняли участие порядка 5000 военнослужащих в составе 26 пеших парадных расчетов. Кроме того, военную мощь нашей страны продемонстрировали около 300 единиц боевой техники и 70 военных самолетов и вертолетов Сил воздушной обороны Казахстана. На параде в Астане казахстанцы увидели новые образцы вооружения отечественного и зарубежного производства, пополнившие арсенал казахстанской армии в 2016 и 2017 годах.





Среди самых современных образцов вооружения - реактивная система залпового огня «Каз Град», «Смерч», «Прима», боевые разведовательные машины «Кобра», боевые машины пехоты БМП-2, огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек», противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С», бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82А, гаубица МСТА-Б, батарея пушек «Гиацинт», самоходный миномет «Тюльпан», тактические ракеты «Точка-У», бронированные колесные машины «Арлан», высокоманевренные многоцелевые армейские бронеавтомобили повышенной проходимости «Хаммер», беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной разведки «Натиск», колонна специальных бронированных автомобилей «Федерал», специальный полицейский автомобиль «Тигр» и другие.





В честь 25-летия образования Вооруженных сил Республики Казахстан летательные аппараты Сил воздушной обороны страны образовали цифру «25». Военный парад 2017 года стал самым масштабным за всю историю нашей страны



