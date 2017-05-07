Казахстан на протяжении всех лет развития своей государственности всегда уделял особое внимание укреплению обороноспособности страны, строительству современной и профессиональной армии.

Сегодня, 7 мая, казахстанцы празднуют День защитника Отечества. В этот день в 1992 году Президент страны, верховный главнокомандующий Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил, сообщает сообщает Zakon.kz





Эта дата была объявлена государственным праздником и выходным днем 4 октября 2012-го года. Тогда Парламент рассмотрел и принял положение о "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан " О праздниках в Республике Казахстан ".





По доброй традиции Нурсултан Назарбаев издает указ о присвоении очередных воинских званий и вручает награды отличившимся военнослужащим. На прошедшей вчера церемонии Глава государства отметил наличие высокого профессионализма и боеготовности всех структур в сфере безопасности и обороны страны. Также Президент подчеркнул значительный профессиональный рост казахстанской армии за годы независимости.





- Особенно символично, что сегодняшняя церемония проходит в канун большого юбилея - 25-летия Вооруженных сил Казахстана. Это значимый исторический рубеж для нашей доблестной армии, ставшей надежным гарантом суверенитета страны. За годы независимости ее потенциал значительно укрепился благодаря военным реформам и системной модернизации вооружения и техники, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Казахстан на протяжении всех лет развития своей государственности всегда уделял особое внимание укреплению обороноспособности страны, строительству современной и профессиональной армии.

Вооруженные силы Республики Казахстан отличаются высоким уровнем интенсивности боевой подготовки, качественным мобилизационным резервом, сетью национальных военных учебных заведений и необходимым материально-техническим обеспечением.



