Назарбаев: Вооруженные силы - главная опора независимости Казахстана

Вооруженные силы всегда будут оставаться нашей главной опорой независимости. Об этом сегодня заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев, открывая военный парад в честь 25-летия Вооруженных сил РК и 72-летия Великой Победы, с ообщает ообщает Казинформ





«Вооруженные силы всегда будут оставаться нашей главной опорой независимости. С честью выполняйте свой священный долг, оберегайте покой родной земли, повышайте свой профессионализм, мастерство, боевую выучку, крепите войсковое братство и единение. Уверен, что юбилейный парад в очередной раз покажет военную мощь, высокий дух казахстанской армии», - сказал Нурсултан Назарбаев.





Глава государства призвал военных продолжить традиции наших великих предков и выразил благодарность ветеранам ВОВ.





«Низкий поклон всем ветеранам, за возможность строить независимый, сильный Казахстан для будущих поколений. Вооруженные силы нашей страны наследники вашей боевой славы, символ преемственности ратных традиций наших отцов и дедов. Забота об обороне и безопасности Родины священный долг и обязанность каждого гражданина страны», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



